Due persone sono state denunciate dalla Polizia di Stato a Crotone per reati legati alla realizzazione e alla detenzione non autorizzata di materiale pirotecnico. L’attività di controllo è stata condotta dalla Polizia Amministrativa nell’ambito dei servizi predisposti per prevenire condotte pericolose connesse all’utilizzo di materiale esplodente.

I controlli sono scattati nella notte tra il 5 e il 6 novembre nei confronti di un’attività di organizzazione di eventi. Gli agenti hanno sorpreso il titolare mentre realizzava uno spettacolo pirotecnico nel parcheggio di un ristorante, vicino ad alcune autovetture parcheggiate e alla presenza di circa 50 invitati riuniti per una festa di compleanno. Durante lo spettacolo, il titolare, dopo essersi accorto della presenza degli agenti, avrebbe tentato di allontanarsi a bordo della propria auto, ma è stato rintracciato e sottoposto a controllo.

Gli accertamenti hanno consentito di verificare che lo spettacolo era stato realizzato senza l'autorizzazione della competente Autorità di pubblica sicurezza e che il titolare era privo dell'attestazione di capacità tecnica richiesta per effettuare tali operazioni. La successiva perquisizione del veicolo ha portato al ritrovamento di un accendino antivento, una cassetta con diverse centraline elettriche per l'accensione di artifici pirotecnici, complete di telecomandi e caricabatterie, e due artifici del tipo «fontana pirotecnica», dotati di sistema di accensione elettrica. Per i due artifici, secondo quanto accertato dalla Polizia, non era stata presentata la prescritta denuncia di detenzione all'Autorità di pubblica sicurezza. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Il titolare dell'attività è stato denunciato all'Autorità giudiziaria per accensioni pericolose, accensione di fuochi artificiali in assenza della prescritta attestazione di capacità tecnica e omessa denuncia di detenzione di materie esplodenti. Denunciato anche il padre del festeggiato, ritenuto responsabile dell'acquisto e della detenzione degli artifici utilizzati durante la festa, per i quali non sarebbe stata presentata la prescritta denuncia all'Autorità di pubblica sicurezza.

L'operazione rientra nei servizi della Polizia di Stato finalizzati a contrastare l'utilizzo irregolare di materiale esplodente e a prevenire situazioni di pericolo per le persone, in particolare durante eventi con numerosi partecipanti e in presenza di strutture o veicoli nelle vicinanze.