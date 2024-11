L’uomo avrebbe cercato di fornire anche dichiarazioni mendaci sulla propria identità esibendo carta identità e tessera sanitaria contraffatti

Gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Crotone hanno tratto in arresto un 47enne laziale per "possesso di documento falso valido per l'espatrio", "tentata truffa" e "false generalita' sulla propria identita' personale fornite a P.U."

L'arrestato, nel pomeriggio di ieri, in una filiale delle Poste Italiane, ha cercato di cambiare un assegno postale dell'ammontare di 20.000 euro, che, per le caratteristiche, aveva insospettito il direttore il quale ha richiesto l'intervento della volante. All'arrivo degli agenti giunti prontamente sul posto, l'uomo, oltre a fornire dichiarazioni mendaci sulla propria identita' personale, ha esibito una carta di identita' ed una tessera sanitaria palesemente false, per cui e' stato accompagnato presso gli Uffici della Questura per gli accertamenti di rito.

Solo in seguito, spontaneamente, l'uomo ha ammesso di aver fornito false generalita', e che, il titolo in suo possesso e che aveva cercato di cambiare in agenzia, era falso. In ragione di cio', lo stesso, e' stato tratto in arresto in quanto responsabile dei reati di "possesso di documento falso valido per l'espatrio", "tentata truffa" e "false generalita' sulla propria identita' personale fornite a P.U." (AGI)