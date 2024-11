Per cause in corso di accertamento l’auto guidata dal giovane è andata a sbattere contro le barriere. A nulla è valso il trasporto in ospedale

Un ragazzo di 29 anni, Graziano Valerio, è morto questa mattina a Crotone in seguito a un incidente stradale. Per cause in corso di accertamento l’auto guidata dal giovane intorno alle 7:30 è andata a sbattere contro un guard rail in via Nazioni unite. Sul posto si sono portati la polizia stradale e i vigili del fuoco che hanno estratto il ragazzo consegnandolo ai sanitari. Trasportato d’urgenza all’ospedale San Giovanni di Dio, è deceduto poco dopo.