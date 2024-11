Contro l’evasione e le frodi fiscali sono state concluse 136 indagini di polizia giudiziaria. Ecco tutti i dati in merito alle operazioni 2016

Il Comando provinciale della Guardia di finanza di Crotone ha tracciato il bilancio 2016 delle attività. La lotta all'evasione fiscale è stata condotta mediante l'effettuazione di 309 interventi tra verifiche e controlli, frutto di un’attenta preventiva e mirata selezione degli obiettivi, basata sull'attività d’intelligence, sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle oltre 40 banche dati e applicativi nella disponibilità del Corpo. Contro l’evasione e le frodi fiscali sono state concluse 136 indagini di polizia giudiziaria. Denunciati 39 soggetti responsabili di reati fiscali, di cui il 56% riguarda gli illeciti più gravi di emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta, occultamento di documentazione contabile e indebita compensazione.

Nel contrasto all’economia sommersa sono stati scoperti 6 soggetti “evasori totali”, mentre con specifico riferimento allo sfruttamento della manodopera irregolare o “in nero” 8 datori di lavoro sono risultati aver impiegato 7 lavoratori in “nero” e 1 lavoratore irregolare. Sequestrate disponibilità patrimoniali e finanziarie per il recupero delle imposte evase nei riguardi dei responsabili di frodi fiscali per oltre 1 milione di euro ed avanzate proposte di sequestro per altri 8 milioni, proposte queste finalizzate ad assicurare all’Erario l’effettivo recupero delle risorse indebitamente sottratte dai responsabili dei più gravi reati attraverso la successiva confisca dei beni nella disponibilità di questi ultimi.

L'attività anticontrabbando nel settore doganale e dei prodotti energetici ha consentito di accertare un consumo in frode di oltre 60 tonnellate di prodotti soggetti ad accise, denunciati 10 soggetti di cui uno in stato di arresto. Nella lotta al gioco ed alle scommesse illegali sono stati effettuati 33 controlli, riscontrate 9 violazioni e verbalizzati 12 soggetti.

Il contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica ed all’illegalità nella pubblica amministrazione. L’attività di controllo si è concretizzata attraverso l’attuazione di 10 Piani operativi inerenti la prevenzione e la repressione delle frodi nella percezione dei flussi di finanziamento a valere sui bilanci Nazionali, locali e dell’Unione Europea. Scoperti casi di illegittima percezione o richiesta di finanziamenti (pubblici, comunitari e nazionali) per oltre 4 milioni di euro con 200 persone denunciate. Sono state individuate truffe nel settore previdenziale per circa 1 milione di euro, con la denuncia all’Autorità Giudiziaria di 132 persone.

In materia di danni erariali, quale referente principale della Magistratura Contabile, la Guardia di Finanza di Crotone ha segnalato, per connesse ipotesi di responsabilità erariale, 96 persone per aver cagionato danni patrimoniali allo Stato per circa 59 milioni di euro. Nell’ambito degli interventi volti a verificare la sussistenza dei requisiti di legge previsti per le prestazioni sociali agevolate e per l’esenzione del ticket sanitario sono state verbalizzate 94 persone.

Contrasto alla criminalità organizzata ed alla criminalità economico-finanziaria. Sono 15 i Piani operativi elaborati a livello centrale per prevenire e contrastare ogni forma di infiltrazione della criminalità nel tessuto economico e nel sistema finanziario del territorio, con investigazioni tese a ricercare i canali utilizzati per il riciclaggio ed il reimpiego dei proventi di reato ed a individuare e sequestrare i capitali ed i patrimoni illecitamente accumulati. Svolti 73 accertamenti economico-patrimoniali a carico di condannati ed indiziati di appartenente ad associazioni mafiose e loro prestanome, con proposte di sequestro per circa 8 milioni di euro. Effettuati sequestri per circa 25 milioni di euro.

Il concorso alla sicurezza interna ed esterna del paese. In aderenza alle direttive dl Organo di vertice, volte ad assicurare una più diffusa e miratapresenza del Corpo sul territorio, in chiave sia preventiva sia repressiva, mediante lapredisposizione di un articolato “dispositivo permanente di contrasto ai traffici illeciti”. Concorrono a queste attività anche i servizi svolti a seguito di richieste di intervento che giungono al numero di pubblica utilità “117”, servizio questo che consente alla collettività di farsi parte attiva nel contrasto ai fenomeni di illegalità attraverso la segnalazione di singoli casi illeciti. In tale comparto sono stati eseguiti 34 interventi, anche con l’impiego di unità cinofile, all’esito dei quali sono state arrestate 11 persone, denunciate a piede libero 8 persone, segnalate al Prefetto 16 soggetti e sottoposti a sequestro di sostanze stupefacenti: 5.886 grammi di hashish e marijuana, 1.962 grammi di cocaina, 472 grammi di eroina, 96 grammi di sostanze psicotrope e 10 piante di canapa.