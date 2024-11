La truffa ai danni del Ministero per lo Sviluppo economico è di circa 198 mila euro ed è stata messa in atto da un imprenditore di Crotone

Crotone – Una truffa di circa 198 mila euro, ai danni del Ministero dello Sviluppo Economico, è stata scoperta dalla guardia di finanza di Crotone un imprenditore è stato denunciato. L’imprenditore ha ottenuto un finanziamento per la realizzazione di una nuova sede operativa della sua società di servizi. Dalle indagini è emerso che sono state rendicontate spese che non sarebbero state sostenute. In alcuni casi sono state presentate fatture per lavori di una impresa cessata da circa un anno. L'uomo è stato denunciato per truffa aggravata e falso.