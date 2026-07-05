L’incidente ha acceso gli animi tra il giovane sulla due ruote, già ai domiciliari, e il padre della bambina. In tre sono finiti in ospedale per qualche contusione e poi in manette

Violenta rissa sul lungomare di Crotone, per la quale i carabinieri della Sezione Radiomobile, della Sezione operativa della Compagnia di Crotone e della Stazione di Crotone principale – dopo essere intervenuti a seguito di una segnalazione – hanno eseguito tre arresti.

Secondo quanto ricostruito dai militari, un giovane, mentre percorreva il lungomare a bordo di una bicicletta elettrica, avrebbe urtato una bambina di 9 anni. L’incidente ha generato un acceso diverbio tra il ragazzo e il padre della bambina, al quale si è successivamente unito il padre del giovane. In pochi istanti la discussione è degenerata in una vera e propria rissa che ha coinvolto i tre e altre persone presenti sul posto, intervenute nel tentativo di separare i contendenti.

Al termine degli accertamenti, i carabinieri hanno tratto in arresto i tre uomini, un 47enne, il figlio 22enne – già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare con autorizzazione ad allontanarsi dall’abitazione – e un 40enne, tutti residenti a Crotone. I tre arrestati sono stati accompagnati presso l’ospedale “San Giovanni di Dio” per le cure del caso e successivamente dimessi. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato lesioni tali da far temere per la vita, riferiscono i carabinieri. Ultimate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.