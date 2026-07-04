Sequestrati 10 chili di prodotto ittico. A Cirò Marina la Guardia Costiera ha invece individuato e sequestrato venti nasse utilizzate per la pesca

Il personale della Guardia Costiera di Crotone ha condotto una serie di interventi finalizzati al contrasto di irregolarità nelle attività di pesca e nel commercio di prodotti ittici. Nel territorio comunale di Crotone, a seguito di una richiesta di supporto da parte della Polizia Locale, è stato effettuato un intervento nei confronti di un commerciante abusivo. Nel corso del controllo è stata accertata la detenzione, ai fini della commercializzazione, di circa 10 chilogrammi di pesce di vario genere privo della documentazione attestante la tracciabilità, in violazione della normativa vigente. Al trasgressore è stata elevata una sanzione amministrativa pari a 2.000 euro ed è stato sottoposto a sequestro amministrativo il prodotto ittico irregolarmente destinato alla vendita.



Nelle acque antistanti al comune di Cirò Marina, inoltre, il personale dell’Ufficio Locale Marittimo dello stesso comune, ha individuato 20 nasse, collegate a due galleggianti in plastica. Le attrezzature, poco visibili di giorno e non visibili di notte, costituivano pericolo per la navigazione ed erano state posizionate in violazione alle norme sulla corretta segnalazione degli attrezzi da pesca, pertanto sono state sequestrate.