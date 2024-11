Vito Laino, funzionario economico finanziario presso la Prefettura di Cosenza, è stato nominato dal prefetto della città di Pitagora sub commissario presso il Comune di Crotone. «Il sub commissario Laino - spiega una nota del Comune - coadiuverà il commissario prefettizio Tiziana Costantino in particolare per gli aspetti che ineriscono la materia finanziaria e di bilancio».