L'episodio a Nicotera lo scorso 30 giugno. Disposta anche la sospensione della licenza per tre giorni a carico del locale in cui tutto avrebbe avuto origine

Il questore di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti, ha emesso quattro Daspo “Willy”, tre provvedimenti di divieto di ritorno e disposto la sospensione della licenza per un’attività di somministrazione di alimenti e bevande per la durata di 3 giorni. I provvedimenti trovano origine in una rissa che ha avuto luogo il 30 giugno scorso, in un locale di Nicotera. I protagonisti hanno riportato lesioni personali prodotte da numerose ferite da arma da taglio o oggetti contundenti, con prognosi tra i 5 e i 15 giorni. Uno di loro era stato ricoverato all'ospedale di Polistena.

La ricostruzione dei fatti è stata operata dai carabinieri, che hanno segnalato, per l’emissione di un preavviso di sospensione, il locale alla Questura. Immediatamente sul fatto, così come ricostruito, ottenuto il nulla osta dall’autorità giudiziaria, si sono attivate la Divisione amministrativa e anticrimine della Questura, che hanno operato di concerto sotto la direzione del questore.

I risultati degli accertamenti condotti portato all'emissione di quattro Daspo “Willy” o Dacur (divieto di accesso e di stazionamento ai pubblici esercizi o locali di pubblico divertimento); un avviso orale, quale nei confronti di uno dei soggetti coinvolti, dato il suo particolare curriculum criminale; tre divieti di ritorno (o fogli di via obbligatori) nel comune di Nicotera di soggetti residenti a Rosarno per la durata di 3 anni, in considerazione della gravità dei fatti che hanno recato particolare turbamento alla sicurezza dei cittadini. È stata inoltre disposta la sospensione della licenza per le attività di somministrazione di alimenti e bevande per il locale nelle cui pertinenze si è consumata la rissa per la durata di 3 giorni.