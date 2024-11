Calogero Paci, procuratore aggiunto di Reggio Calabria, è stato proposto all'unanimità dalla commissione incarichi direttivi del Csm per il posto di procuratore della Repubblica di Reggio Emilia.

Dopo il voto in commissione si attende la decisione del plenum per confermarlo. La procura di Reggio Emilia è retta dalla facente funzioni Isabella Chiesi da quando, a febbraio 2021, il Csm ha disposto il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale del procuratore Marco Mescolini.

Il plenum concluse che la sua credibilità fosse stata compromessa dall'ampia risonanza avuta dalle sue chat con Luca Palamara, relative alla sua nomina.