Tra i ruoli semi-direttivi da coprire anche quello alla Corte d'Appello di Reggio, e come presidente di sezione del Lavoro a Catanzaro

La quinta commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ha bandito i due concorsi pubblici per le procure di Paola e Crotone. Una notizia anticipata dal nostro network. Si tratta dei ruoli direttivi, uno lasciato vacante dal procuratore Pierpaolo Bruni, passato alla procura di Santa Maria Capua Vetere e dal procuratore Giuseppe Capoccia, che l'11 novembre 2023 concluderà il mandato durato otto anni. Ma non è tutto.



Le domande potranno essere presentate a partire dal 1 luglio 2023, mentre il termine ultimo è stato fissato per il 31 luglio. La nuova "infornata" riguarderà anche altri tribunali calabresi. Nell'elenco infatti ci sono i ruoli semi-direttivi di presidente della sezione della Corte d'Appello di Reggio Calabria, settore penale, guidata fino al 5 aprile scorso dal magistrato Bruno Muscolo e del ruolo di presidente della sezione Lavoro della Corte d'Appello di Catanzaro, posto occupato fino al 2 ottobre prossimo dal togato Emilio Sirianni.