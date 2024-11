Singolare intervento degli agenti del nucleo decoro urbano di Cosenza

Singolare intervento del nucleo decoro urbano della polizia municipale di Cosenza. Gli agenti, coordinati dall’istruttore Luca Tavernise, sono stati chiamati su colle Mussano, alle spalle del cimitero comunale, in una zona scoscesa e fitta di vegetazione, dalla segnalazione di un passante che aveva scorto un automobilista mentre gettava dal finestrino una busta nella scarpata, da cui provenivano piccoli gemiti di cuccioli. Considerata la pendenza del terreno, uno degli agenti veniva assicurato ad una corda per evitare che potesse cadere nel raggiungere il luogo dell’abbandono. Poi, per il recupero dei piccoli cani, sei in tutto, veniva utilizzato un drone munito di sensori e di un cestello agganciato all’apparecchio. Sono in corso indagini per rintracciare la persona che ha abbandonato i cuccioli.