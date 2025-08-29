I carabinieri del Nas hanno anche riscontrato l’utilizzo di un unico bagno per i clienti e i dipendenti. Denunciato il titolare

Un bar-ristorante e paninoteca è stato chiuso a Tropea, principale località turistica calabrese, a seguito di una serie di ispezioni e controlli operati dai carabinieri del Nas. In particolare, è emerso che il titolare dell’attività operava con un laboratorio di cucina privo delle necessarie autorizzazioni, mancando la licenza per la preparazione dei cibi.

È stato poi riscontrato l’utilizzo di un unico bagno per i clienti e i dipendenti, con conseguenti violazioni della disciplina che regolamenta le norme igieniche e la registrazione degli operatori del settore alimentare. Da qui la chiusura immediata del ristorante sin quando la situazione non sarà regolarizzata. Il titolare del ristorante è stato deferito alla procura di Vibo Valentia.