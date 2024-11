Una Pubblica piazza quella di oggi in diretta sul canale 19 di LaC Tv alle 15:00, all’insegna della cultura ma anche della politica e dei fermenti sociali. In studio la dottoressa Maria Clausi, scrittrice e giudice onorario della sezione penale di Catanzaro che presenterà il suo secondo romanzo “Amelia” e ancora parleremo del campo di San Ferdinando, di Lamezia Terme, di Sorical e Sacal. La puntata sarà replicata alle 23:30 sempre sul canale 19 di LaC Tv. Per chi volesse seguire in diretta streaming da fuori regione o da dispositivi mobili si può collegare al sito lactv.it e lacnews24.it. Per telefonare in diretta 0961/1916468 per inviare whatsapp 3401219080.