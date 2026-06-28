Salvatore Lukanov perde il controllo della Golf e va a sbattere contro un'acacia. L'impatto è devastante: il giovane muore sul colpo. Il diciottenne non aveva ancora conseguito la patente

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra sabato e domenica a Cutro, in provincia di Crotone, causando la morte del diciottenne Salvatore Lukanov. Il giovane, che aveva soltanto il foglio rosa e non ancora la patente, si era messo alla guida di una Volkswagen Golf appartenente al convivente della madre, forse prendendola senza il suo consenso. A bordo viaggiavano anche un ragazzo di 17 anni e una ventenne, entrambi rimasti feriti ma non in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione i tre giovani stavano rientrando a casa intorno alle 3 del mattino percorrendo via Nazionale, l'arteria principale di Cutro, quando l'auto, per cause che dovranno essere accertate, è andata a sbattere contro un albero di acacia che si trovava sul ciglio della strada recidendolo di netto.

L'impatto è stato devastante: la vettura è andata completamente distrutta e Salvatore è morto sul colpo, mentre i vigili del fuoco hanno impiegato molto tempo per estrarre i passeggeri dalle lamiere.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto. Tra le ipotesi prese in considerazione figurano l'eccessiva velocità e l'inesperienza del conducente. La tragedia ha profondamente colpito la comunità di Cutro, dove familiari, amici e cittadini si sono riuniti sul luogo dell'incidente, manifestando grande dolore per la scomparsa del giovane.