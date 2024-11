Un 37enne di Cutro, S.F., è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia nei confronti dell’ormai ex convivente, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Crotone. I fatti contestati all’uomo, che ha precedenti di polizia, risalgono al settembre 2019, quando, a seguito di un intervento dei militari, è stato attivato il protocollo previsto dal “Codice Rosso” per la tutela delle vittime di violenza domestica.

L’arrestato, al termine delle attività di rito, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante del provvedimento.