L'inseguimento ad alta velocità dalla città capoluogo fino a una strada sterrata dove è stato raggiunto e fermato dai militari. Il conducente non aveva mai conseguito la patente. Il giudice dispone anche l'obbligo di dimora
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Inseguimento dei carabinieri (immagine realizzata con l'Ai)
Una fuga di oltre 30 chilometri, da Vibo Valentia fino a una strada sterrata di Dasà, con i carabinieri alle calcagna e una lunga serie di infrazioni al Codice della strada. Protagonista un giovane automobilista che, oltre a non essersi fermato all'alt dei militari, è risultato senza patente perché mai conseguita. Per lui sono scattati l'arresto e 12 verbali per un importo complessivo di circa 7.500 euro.
L'episodio risale alla notte tra il 27 e il 28 ottobre, quando una pattuglia dei carabinieri della Stazione di San Gregorio d'Ippona, impegnata in un servizio di controllo del territorio, ha intimato l'alt a un'automobile con due persone a bordo lungo via Madre Teresa di Calcutta, a Vibo Valentia. Il conducente, anziché accostare, ha accelerato dandosi alla fuga.
Ne è nato un inseguimento durato oltre 30 chilometri, durante il quale l'automobilista avrebbe messo ripetutamente a rischio la sicurezza della circolazione, ignorando le regole stradali pur di sottrarsi al controllo. La corsa si è conclusa su una strada sterrata nel territorio di Dasà, dove i militari sono riusciti a bloccare il veicolo e mettere in sicurezza entrambi gli occupanti.
Dodici verbali e l'obbligo di dimora
Dagli accertamenti successivi è emerso che il conducente non aveva mai conseguito la patente di guida. I carabinieri hanno contestato complessivamente 12 violazioni, tra cui il mancato rispetto dello stop, l'omessa precedenza, la circolazione contromano e la velocità non adeguata alle condizioni della strada. Le sanzioni ammontano a circa 7.500 euro.
Il giovane è stato arrestato in flagranza con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e fuga pericolosa. Il 29 ottobre, il giudice monocratico del Tribunale di Vibo Valentia ha convalidato l'arresto, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di dimora.
Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e per l'indagato vale il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.