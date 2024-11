Dai mercati di paese a quelli finanziari. Lui è Giuseppe e fino a qualche tempo fa portava avanti l’attività familiare di commercio ambulante nel settore dell’abbigliamento nelle fiere rionali della Locride, intensificata dopo la morte del padre. Poi la tanto attesa chiamata di Poste Italiane che, dopo un periodo di prova da neolaureato in economia, lo ha assunto stabilmente nell’ufficio di Marina di Gioiosa Jonica proprio come referente commerciale.

Da ambulante a consulente finanziario

E per lui, appena trentenne, è stata la svolta della sua vita. «L’esperienza da commerciante ambulante mi è servita tanto – racconta – perché mi ha fatto crescere come persona e lavorare rispettando delle scadenze, dandomi la capacità di creare empatia con i clienti per cercare di capire le loro esigenze e i loro bisogni».

«Mi sento fortunato»

Come tutti i ragazzi della sua età con il primo stipendio non ha rinunciato a levarsi qualche sfizio. Ma ora che ha in mano un posto di lavoro da fare invidia a molti, il sogno è quello di crearsi una famiglia. «Con i primi soldi mi sono comprato una moto, realizzando così un piccolo sogno che avevo da tempo – ammette - Anche all’inizio, con un contratto a tempo determinato, ho continuato a svolgere l’attività di ambulante. La speranza era tanta ed ero scettico. Ma adesso mi ritengo abbastanza fortunato».