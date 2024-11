Partirà da mercoledì 15 dicembre il trasporto scolastico a Crotone. Il servizio di competenza comunale inizia con forte ritardo rispetto all’avvio dell’anno scolastico a causa della riapertura dei termini per l’iscrizione da parte delle famiglie. A causa delle poche richieste pervenute, il Comune aveva rinviato di un mese la scadenza, al 15 settembre, per poi predisporre il bando per l’assegnazione del servizio. La gara è stata aggiudicata dal vecchio gestore, il Consorzio 2001 Trasporto Persone, per un importo di quasi 500 mila euro, comprensivo di Iva.

«Trovare le risorse finanziarie per assicurare il servizio – si legge in una nota del Comune - è stata una vera sfida. Non era assolutamente scontato, alla luce delle limitazioni che ci sono imposte, che mensa e trasporto scolastico, che sono servizi a domanda individuale, potessero essere assicurati per l’anno scolastico 2021/2022. Tuttavia, superando grandi difficoltà, gli uffici sono riusciti a completare l’iter procedurale e il servizio prenderà regolarmente avvio fino alla conclusione dell’anno scolastico in corso».

L’assenza del servizio di scuolabus ha causato diversi disagi alle famiglie, soprattutto a quelle residenti nei quartieri più periferici, che a fine settembre avevano dato vita a una manifestazione di protesta.