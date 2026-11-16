Episodi di violenza di gruppo, botte tra adolescenti e insofferenza verso le regole scuotono Reggio Calabria e la sua provincia. Il Procuratore per i Minorenni analizza la spirale di aggressività, il mito dell'esibizionismo consumistico, i falsi modelli dei videogiochi e la perdita del valore formativo della sconfitta

Una scia di violenza inaudita, risse in strada, aggressioni di gruppo e un'insofferenza viscerale verso qualsiasi forma di regola o autorità. È la fotografia di una cronaca reggina e provinciale che non può più essere derubricata a semplice bravata giovanile, ma che racconta una vera e propria emergenza sociale e culturale che attraversa la città metropolitana.

A tracciare l'analisi dal suo osservatorio privilegiato è Roberto Di Palma, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, intervistato nei nostri studi per fare il punto sui troppi fatti di violenza e sulle tensioni che vedono protagonisti minori, talvolta persino infraquattordicenni.

«Stiamo andando incontro ad una società che potremmo definire disumanizzata», dichiara il Procuratore Di Palma con la schiettezza che lo contraddistingue. «Questo avviene perché si stanno perdendo le relazioni umane, prima di tutto in ambito familiare. Se tra i minori c'è questa rabbia e questa mancanza di rispetto verso l'autorità, è perché in famiglia non si è riusciti a trasmettere il senso del rispetto verso i genitori, che poi si riverbera su insegnanti e forze dell'ordine».

Secondo il capo della Procura minorile reggina, la spirale di aggressività che si sfoga nei centri urbani e nelle piazze della provincia nasce da una somma di frustrazioni non gestite, amplificate da una società orientata al consumo sfrenato e alla prestazione a tutti i costi.

«Viviamo in un mondo in cui ai ragazzi si chiede tutto e subito e in cui non è ammesso il fallimento», sottolinea Di Palma. «Bisognerebbe invece insegnare che la sconfitta fa parte della vita. A questo si aggiunge un modello consumistico in cui non vali per quello che sei, ma per quello che hai ed ostenti. Da questo mix nascono ragazzi decontestualizzati rispetto alle norme, che scaricano le proprie frustrazioni nella violenza nei confronti degli altri: botte, risse, aggressioni».

Nel quadro dei fatti di cronaca emersi sul territorio s'innesta anche la complessa gestione delle dinamiche d'integrazione nelle comunità multietniche. Su questo punto la posizione del Procuratore è netta: «Accogliere è semplice, ma l'integrazione è un'altra cosa. Integrazione significa far comprendere a chi arriva nel nostro territorio che esistono leggi fisiologiche per il vivere civile che vanno rigorosamente rispettate».

Un contributo rilevante al disorientamento e all'emulazione della violenza arriva infine dai modelli digitali e dai media privi di adeguato filtro genitoriale. Videogiochi strutturati sul modello di GTA – dove si impersona il criminale che picchia il poliziotto – e fiction televisive finiscono per anestetizzare l'empatia dei più giovani verso il dolore altrui. «Quando guardiamo a questi fenomeni rischiamo di concentrarci sulla punta del dito e non sulla Luna», monita Di Palma. «Bisogna ricordare ai ragazzi che dietro ogni reato c'è una vittima vera. Dietro uno stupro c'è una donna violata nella sua intimità, dietro una ruberia c'è qualcuno a cui è stato tolto il pane, dietro un omicidio c'è una vita spezzata. Non c'è nulla da mitizzare».

Una lezione ai genitori in primis e di vita un po' per tutta la collettività che è continuata in una lunga intervista che sarà pubblicata alle 18.00.