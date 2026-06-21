Il giovane africano, detenuto per due anni con l’accusa di scafismo, ha ottenuto a Roma la conferma grazie al movimento di sostegno popolare, il lavoro e la tutela legale. Ma dietro di lui migliaia di disperati sono lasciati letteralmente in balia della sorte

Ha rischiato la vita, sia per la gravissima situazione in Mali e poi durante la traversata in mare. In Italia è stato in carcere con l'accusa di scafismo e chissà dove sarebbe ora se un gruppo di persone non lo avesse sorretto.

«Adesso mi sento molto più tranquillo rispetto a prima» afferma con naturale ritrosia alla telecamera ed al microfono del Network LaC Komalmoudou Tanapo, 30anni, gli ultimi 10 trascorsi a Catanzaro facendosi benvolere al punto di trovare riparo morale e concreto.

Una piccola mobilitazione sociale, favorita da chi, senza pregiudizi, gli ha dato un tetto, un lavoro e tanto sostegno.

«Ringrazio Massimiliano, Pino, Valentina e Francesco» trova il tempo di aggiungere sempre con gli occhi bassi di chi ancora teme il buio della vita.

Iacopino

«Negli ultimi dieci anni oltre 3.000 persone hanno messo piede in Italia e sono state accusate e condannate di scafismo – afferma l’avvocato Francesco Iacopino che lo ha difeso gratuitamente davanti alla Commissione nazionale per il diritto d’asilo – Proprio come Kamal, gli scafisti non arrivano in Italia e i disperati che si trovano il timone in mano, o per minaccia o per necessità, hanno bisogno di portare una barca in riva. E grazie a uomini e donne straordinari, ad una comunità direi, quella catanzarese, che ancora una volta si conferma inarrivabile per generosità, per vicinanza, per prossimità, è stato possibile far prevalere il diritto di Tanapo a rimanere in Italia rispetto al rischio che potesse essere espulso e rimandato in Mali. Questa è una quota di dolore rispetto alla quale non possiamo voltarci dall'altra parte.

C'è qualcosa qui che ti ricorda il tuo paese?

Kamal con i datori di lavoro Pino e Massimiliano

«La famiglia – dice Kamal dopo qualche secondo di riflessione – Anche qua ho trovato famiglia, sono persone veramente speciali».

Il giovane africano accetta infine di mandare un messaggio, un consiglio ai tanti disperati che ancora oggi affrontano i suoi stessi rischi.

«Sì, comportatevi secondo le legge e rispettate sempre gli altri».

Alla faccia del pregiudizio.