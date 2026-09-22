L’uomo è accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e porto di oggetti atti ad offendere

Un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Crotone, in flagranza di reato, con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e porto di armi e oggetti atti ad offendere. L’intervento degli agenti delle Volanti è scattato questa mattina in viale Regina Margherita, dopo una segnalazione arrivata al numero unico di emergenza 112 relativa alla presenza di un uomo, in evidente stato di agitazione, che stava danneggiando alcune autovetture parcheggiate utilizzando delle spranghe di ferro.

Alla vista dei poliziotti, l’uomo avrebbe continuato nella sua condotta violenta, colpendo con una spranga una delle auto di servizio e danneggiandola, per poi scagliarsi contro gli agenti. Dopo una colluttazione, i poliziotti sono riusciti a disarmarlo e a bloccarlo. Nel corso dell’intervento, cinque agenti hanno riportato lesioni e sono stati sottoposti alle cure del personale sanitario. Tutti sono stati dimessi con una prognosi di 30 giorni, salvo complicazioni.

L’uomo è stato accompagnato negli uffici della Polizia per gli accertamenti e, successivamente, arrestato e condotto nella Casa circondariale di Crotone. Gli ulteriori approfondimenti investigativi, coordinati dalla Procura della Repubblica di Crotone, diretta dal procuratore Domenico Guarascio, hanno consentito di accertare che, prima dell’arrivo degli agenti, l’uomo avrebbe già danneggiato diverse autovetture parcheggiate. I proprietari sono stati individuati e hanno presentato denuncia.

L’arrestato, di nazionalità nigeriana, è stato inoltre sottoposto agli accertamenti dell’Ufficio Immigrazione per le valutazioni di competenza sulla sua permanenza sul territorio nazionale.

L’operazione rientra nei servizi disposti dal questore di Crotone Renato Panvino per la prevenzione e il contrasto dei reati e il rafforzamento delle attività di controllo del territorio.