Sonia Falzia è anche responsabile Filt aziendale della Sogas, ‘impegnata in prima persona nella dura vertenza relativa al ‘Tito Minniti’

Ignoti hanno danneggiato, a Reggio Calabria, l'autovettura della segretaria della Filt-Cgil reggina, Sonia Falzia. La vettura si trovava nel parcheggio riservato ai dipendenti della Sogas, all'interno dell'aeroporto reggino. L'episodio, che risale a lunedì, è stato prontamente denunciato alle forze dell'ordine.

"Sonia Falzia, che è anche responsabile Filt aziendale della Sogas - si legge in una nota - , è impegnata in prima persona nella dura vertenza relativa al "Tito Minniti" per dare una prospettiva allo scalo e garanzie ai lavoratori per il mantenimento dei livelli occupazionali. Nei giorni scorsi, a dimostrazione del grande senso di responsabilità delle organizzazioni sindacali, è stata sottoscritta la cassaintegrazione che interessa a rotazione tutti i dipendenti.

Provvedimento, però, che da solo - continua la Filt - non serve a dare una prospettiva sicura al futuro dell'aeroporto reggino e ai lavoratori, oltre a recuperare voli e servizi sufficienti per garantire il diritto alla mobilità dei cittadini". Le segreterie nazionale, regionale e territoriale della Filt-CGIL esprimono " forte vicinanza a Sonia Falzia sottolineando che la vertenza relativa all'aeroporto reggino continuerà ad essere seguita dall'intera categoria a tutti i livelli.