Vanno avanti le indagini sul danneggiamento della linea ferroviaria in Calabria. All'attenzione degli investigatori, coordinati dalla Procura di Paola e quella di Crotone, ci sono sia l'ipotesi del furto di rame e sia quella del sabotaggio.

Tra San Lucido e Fuscaldo, nel cosentino, dopo il taglio dei cavi della fibra ottica, è stato trovato, nelle vicinanze del punto del danneggiamento, un accumulo di cavi in rame nascosto. Anche sulla base di questo elemento, le indagini della Procura della Repubblica di Paola, delegate a carabinieri e polizia ferroviaria, si concentrano sull'ipotesi del tentativo di furto di rame.

Ad avvalorare la pista anche alcuni episodi analoghi, verificatisi nei giorni precedenti nella stessa area geografica. Tuttavia, non sarebbe stata scartata del tutto la pista del sabotaggio.