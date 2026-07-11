Indagini della Polizia sono in corso su furti e tentati furti di rame sulla linea ferroviaria tirrenica cosentina. Si tratta di episodi avvenuti dopo che nei giorni scorsi si è verificato il taglio dei cavi di fibra ottica e di rame che, nella notte di mercoledì, ha provocato il blocco immediato della circolazione dei treni sulle tratte ferroviarie Salerno-Paola, Catanzaro Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola.

Il taglio dei cavi ha causato interruzioni e ritardi dei collegamenti sia sulla linea tirrenica che su quella ionica. Per gli inquirenti l'ipotesi più accreditata è quella del furto di rame non riuscito. Ora la Polizia ferroviaria, coordinata dalla Procura di Paola, sta indagando anche su nuovi furti e tentativi di furti di rame.