Mercoledì 10 giugno 2026, i Carabinieri della Stazione di Davoli, nel Catanzarese, hanno arrestato, in flagranza di reato, un 24enne del luogo, dopo averlo trovato in possesso di una pistola calibro 38. Nel dettaglio, nel corso di un servizio di prevenzione, i militari si sono insospettiti per la presenza di due uomini che, in un parcheggio isolato della frazione marina, stavano parlando tra di loro. Di qui la decisione di un controllo di polizia, in seguito al quale, visto anche lo stato di agitazione dei due, è scaturita una approfondita perquisizione, che ha permesso di scovare, all’interno di un borsello a tracolla indossato da uno dei ragazzi, una pistola, tipo revolver, cal. 38 pronta a sparare poiché caricata con cinque cartucce, nonché un piccolo quantitativo di sostanza stupefacente. Immediato è stato così l’invio di ulteriori militari a supporto dell’operazione che, nel prosieguo delle attività, ha consentito di rinvenire e sequestrare complessivamente circa 10 grammi di marijuana e cocaina. I due sono stati entrambi denunciati all’Autorità Giudiziaria per il concorso nella detenzione di sostanza stupefacente. Per il soggetto trovato in possesso del revolver, è invece scattato l’arresto in flagranza di reato anche per il porto illegale dell’arma da fuoco. Il procedimento penale pende nella fase delle indagini preliminari.