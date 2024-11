Con una pratica d’urgenza il Plenum del Csm aveva nominato nuovo Procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri. La cerimonia di insediamento è prevista il 16 maggio

Subentrerà a Vincenzo Antonio Lombardo, andato in pensione, Nicola Gratteri. La cerimonia d’insediamento del nuovo Procuratore della Repubblica di Catanzaro si svolgerà davanti al Tribunale riunito in udienza pubblica lunedì 16 maggio.



Previa concessione del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, il Plenum del Csm aveva ratificato con procedura d'urgenza la nomina di Nicola Gratteri a capo della Procura distrettuale di Catanzaro.



Nicola Gratteri, 58 anni, é uno dei magistrati più esperti in materia di criminalità organizzata, scrittore anche di numerosi libri insieme al giornalista Antonio Nicaso. É consulente della Commissione parlamentare antimafia ed é stato presidente, su nomina del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, della Commissione per l’elaborazione di proposte normative in tema di lotta alle mafie.