È stata organizzata questa mattina in Prefettura a Catanzaro una riunione per analizzare congiuntamente alcune condizioni di criticità e di precarietà in cui versa il quartiere Pistoia di Catanzaro.

All’incontro, organizzato dal prefetto Maria Teresa Cucinotta e che ha visto la partecipazione dell'assessore alle Infrastrutture ed ai lavori pubblici della Regione Calabria, unitamente ai dirigenti regionali, dell'ufficio tecnico del Comune di Catanzaro, dei vertici delle forze dell’ordine e del commissario straordinario dell’Aterp, oltre ad una delegazione del “Comitato Civico Viale Isonzo", sono state illustrate le situazioni di degrado urbanistico del quartiere ed analizzate, conseguentemente, le ipotesi di intervento da attuare a breve termine.

L’assessore regionale ha evidenziato che il recente stanziamento di quasi otto milioni di euro, concesso ad Aterp a valere sulle risorse provenienti dal Piano nazionale di edilizia abitativa e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020 - a seguito dell’approvazione, da parte della Giunta della Regione Calabria, del piano contenente le proposte di intervento avanzate da Aterp Calabria - è idoneo a calibrare interventi non solo sul ripristino della funzionalità e dell'adeguamento degli oltre 550 immobili presenti, ma anche sulla riqualificazione delle aree e degli spazi comuni.

Condivisa è stata quindi l’esigenza di un tavolo tecnico di confronto, tra Aterp e Comune di Catanzaro, con un contributo partecipativo di raccordo generale della Regione Calabria, tale da poter programmare interventi idonei a calibrare al meglio le risorse assegnate. In tale ambito, inoltre si è ritenuto opportuno valutare la possibilità che vengano redatti, in previsione di ulteriori e dedicati finanziamenti futuri, progetti idonei a creare aree di aggregazione, come ad esempio impianti sportivi, sicuramente validi presidi di riqualificazione, anche sociale, dell’intero quartiere. In conclusione, il prefetto Cucinotta, prendendo atto degli impegni propositivi emersi nell’incontro, ha chiesto di essere costantemente aggiornata sugli step di sviluppo delle progettualità che verranno delineate.