Un 42enne di Roggiano Gravina, S.L., è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della stazione locale, assistiti dai colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia di San Marco Argentano e delle Stazioni di Spezzano Albanese e Mongrassano, con l’accusa di detenzione illecita di sostanza stupefacente, possesso di banconote falsificate e detenzione abusiva di munizioni.

In particolare, i militari dell’Arma, nel corso di una perquisizione eseguita d’iniziativa presso un’autofficina gestita dall’uomo, hanno rinvenuto e sequestrato 10 panetti di hashish, del peso complessivo di 500gr, con relativo bilancino di precisione; banconote falsificate di vario taglio per una somma complessiva di 1.090,00 euro, e 2 cartucce cal. 12 per fucile.

L’arrestato, in attesa di comparire davanti ai Magistrati del Tribunale di Cosenza per essere giudicato con rito direttissimo, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.