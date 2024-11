I giovani hanno tentato di forzare con manovre pericolose un posto di controllo in prossimità dello svincolo autostradale di Lamezia. Bloccati sono stati trovati in possesso di cinque ordigni esplosivi di fattura artigianale dall’alto potenziale

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Lamezia Terme, hanno proceduto all’arresto di due giovani lametini, Piero De Sarro, 31 anni, e Luigi Vincenzini, 28 anni, per detenzione e porto illegale di esplosivi.



Nello specifico, durante un servizio di controllo del territorio, in prossimità dello svincolo autostradale A3 di Lamezia Terme, i due giovani, a bordo di una Nissan Micra, hanno tentato di forzare, con manovre pericolose, il posto di controllo effettuato da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Lamezia Terme. Prontamente, dopo pochi metri, l’autovettura è stata bloccata da altre unità impiegate nel dispositivo di controllo.

I militari operanti, pertanto, insospettiti altresì dallo stato di forte agitazione dei due, hanno proceduto alle verifiche del caso oltre che ad attenta perquisizione veicolare che ha permesso di rinvenire, occultata sotto alcuni giubbotti accatastati sui sedili posteriori dell’abitacolo, una scatola di cartone contenente cinque ordigni esplosivi di fattura artigianale, dall’alto potenziale, provvisti di innesco con miccia a lenta combustione, del peso di 650 grammi cadauno.

Immediatamente accompagnati in caserma e dopo le incombenze di rito, i ragazzi sono stati dichiarati in stato di arresto e tradotti successivamente presso la locale casa circondariale di Catanzaro così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.