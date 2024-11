La giovane ha cercato di disfarsi della cannabis, suddivisa il 11 dosi, gettandola dalla finestra. Non reperibile il convivente

Nella giornata di ieri a Taurianova (RC), centro cittadino, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, i militari della Tenenza Carabinieri di Rosarno, agli ordini del maresciallo ordinario Marco Schiano, e diretti dal Comandante della Compagnia di Gioia Tauro, tenente Gabriele Lombardo, col supporto di personale della Compagnia di Taurianova, hanno arrestato M.P., 23 anni, incensurata, perché, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, veniva trovata in possesso di grammi 85 circa di sostanza stupefacente del tipo Cannabis, suddivisa in ben 11 dosi termo-sigillate e pronte immesse nel mercato locale della droga.

Quando i militari sono giunti all’interno dell’abitazione la donna, che si trovava da sola in casa, ha tentato di disfarsi della sostanza stupefacente illecitamente detenuta gettandola dalla finestra in un cortile adiacente all’abitazione. I Carabinieri, tuttavia, accortisi del gesto inconsulto, sono riusciti subito a recuperare la sostanza stupefacente, ancora avvolta in sacchetti in plastica e suddivisa in dosi, rinvenendo nelle vicinanze anche un bilancino di precisione, molto probabilmente utilizzato dalla coppia per la pesatura della sostanza da vendere.

Il convivente però è riuscito a rendersi irreperibile per cui a finire in manette è stata solo la compagna che, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Palmi (Rc), espletate le formalità di rito, è stata collocata in casa in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida.