L'uomo è stato fermato in flagranza dai carabinieri di Rende

I carabinieri di Rende hanno arrestato in flagranza, un 35enne, per cessione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti aggravata. L'uomo è stato sorpreso mentre cedeva ad un 16enne di Montalto Uffugo, un involucro in cellophane con 10 grammi di hashish. Dopo una perquisizione personale addosso al 35enne sono stati rinvenuti altri 20 grammi della stessa sostanza già suddivisa e pronta per la vendita.

Francesco Pirillo