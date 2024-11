I carabinieri della Stazione di Cutro hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, a carico di un 27enne del luogo che dovrà scontare un residuo di pena di 5 anni di reclusione perché condannato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso tra i comuni di Cutro e Gioia Tauro nell’anno 2016. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato trasferito in carcere.

A Crotone i carabinieri della locale stazione hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale–Ufficio esecuzioni penali di Bologna, a carico di un 36enne del luogo. L'uomo dovrà scontare un residuo di pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione, poiché condannato per una tentata rapina commessa nel mese di maggio 2018 nel capoluogo emiliano. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato trasferito nella casa circondariale di Crotone.