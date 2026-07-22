In corso valutazioni per capire se la causa sia un altro innesco doloso o la mancata bonifica della vegetazione precedentemente bruciata. Spento in queste ore un altro rogo che si era propagato nelle vicinanze dell’ospedale e di alcune abitazioni

È ripartito alle prime luci dell'alba di oggi a Praia a Mare, nel Tirreno cosentino, l'incendio che nei giorni scorsi aveva interessato Monte Vingiolo e si era poi propagato verso l'abitato fino a raggiungere il Santuario della Madonna della Grotta.

Alimentato dal vento il rogo, considerato spento dopo oltre 24 ore, ha ripreso forza dallo stesso punto dal quale era partito lo scorso 13 luglio, in località Saracinello, ai piedi del monte e in prossimità della Ss 18. Sono in corso valutazioni per capire se si tratti di un nuovo innesco doloso o se l'incendio possa essere stato causato dalla mancata bonifica della vegetazione precedentemente incendiata, con il ravvivarsi dei tizzoni rimasti sul suolo.

Nelle scorse ore, a Praia a Mare, è stato inoltre spento dai Vigili del fuoco un altro incendio, appiccato in località Santo Stefano nei pressi dell'ospedale cittadino e di alcune abitazioni.