«Ringrazio Dio per essere qui oggi, insieme a voi, a raccontarlo». È un passaggio del post scritto dal letto di ospedale da Salvatore Baronelli, un ausiliare del traffico di Diamante che oggi è stato minacciato con un’accetta a un automobilista al quale aveva fatto la multa. L’uomo aggredito ha riportato alcune contusioni ed è dovuto ricorrere alle cure dell’ospedale anche perché in preda a un forte shock.

«Volevo ringraziare e tranquillizzare – scrive nel post - tutti gli amici per la solidarietà dimostratami, per la vile aggressione subita questa mattina nell’esercizio delle mie funzioni, in qualità di pubblico ufficiale. Al momento sono ancora in ospedale, e mi sto riprendendo. Per il resto non posso commentare, dico solo che la giustizia farà il suo corso e la mia grande fiducia nelle Istituzioni mi impone di credere che per quanto successo verrà accertata ogni responsabilità. Ringrazio Dio per essere qui oggi, insieme a voi, a raccontarlo».

Sul grave episodio è intervenuto il vicesindaco di Diamante, Giuseppe Pascale, che ha espresso solidarietà all'ausiliare del traffico: «Un'aggressione vile particolarmente violenta e inaccettabile da condannare fermamente e per la quale sarà sporta regolare denuncia. Confidiamo nell'operato dei carabinieri e nell'accertamento completo delle responsabilità di quanto accaduto. Voglio assicurare ancora una volta tutta la mia vicinanza a Salvatore Baronelli, oggetto di inusitata brutalità solo perché stava compiendo il suo dovere, così come avviene quotidianamente. È nostro dovere tutelare fermamente e garantire il rispetto del lavoro degli agenti della Polizia Municipale e degli ausiliari da ogni forma di ingiustificata intemperanza da parte di chi non rispetta le regole».