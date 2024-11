I giudici locresi hanno invece rigettato la domanda di incandidabilità per l’ex consigliere comunale di maggioranza Giuseppe Figliomeni. Entrambi sono accusati di concorso esterno in associazione mafiosa

Il Tribunale civile di Locri ha dichiarato l’incandidabilità, per un turno elettorale, per l’ex sindaco di Siderno Pietro Fuda, per il quale il Ministero degli Interni aveva avviato la procedura dopo lo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose. I giudici locresi hanno invece rigettato la domanda di incandidabilità per l’ex consigliere comunale di maggioranza Giuseppe Figliomeni. Entrambi lo scorso febbraio sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Dda di Reggio accusati di concorso esterno in associazione mafiosa.

