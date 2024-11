Gli arresti domiciliari a carico del tifoso del Crotone sono stati confermati nel corso della prima udienza del processo per direttissima

Un provvedimento di daspo per un periodo di dieci anni è stato emesso dal questore di Catanzaro, Maurizio Agricola, a carico del tifoso del Crotone, L.S., di 33 anni, arrestato e posto ai domiciliari domenica scorsa dopo che ha ferito con una cinghiata un ispettore della Digos a conclusione dell'incontro tra la squadra rossoblù e quella di casa, valido per il campionato di Serie C.

L'ispettore di polizia ha riportato una ferita alla testa per la quale è stato necessario applicargli alcuni punti di sutura.

Il provvedimento di arresti domiciliari a carico del tifoso del Crotone è stato confermato nel corso della prima udienza del processo per direttissima davanti al Tribunale di Catanzaro. L.S., facendo dichiarazioni spontanee, ha ammesso le proprie responsabilità e chiesto scusa alla Polizia di Stato.