La Garante dei detenuti lancia la sfida: una storica alleanza tra magistratura, forze dell'ordine e avvocatura per trasformare il carcere da ghetto punitivo a spazio di dignità, sicurezza e riscatto sociale

Nel corso della rubrica di approfondimento "Voci da dentro", l'avvocato Giovanna Russo Garante regionale e referente a livello nazionale dei garanti dei detenuti, ha condiviso una riflessione profonda sul senso della pena e sulla necessità improcrastinabile di umanizzare gli istituti penitenziari. Il mondo del carcere vive da decenni in una perenne condizione di emergenza. Tuttavia, il lavoro svolto in questi anni ha portato alla nascita di Sicurpena 2030, un progetto ad ampio respiro volto a creare rete tra tutti gli attori istituzionali coinvolti.

La vera rivoluzione culturale di questo percorso risiede nel superamento del rigido schema contrapposto che per anni ha polarizzato il dibattito: da una parte chi difende i diritti dei reclusi, dall'altra chi rappresenta l'amministrazione penitenziaria. Abbandonando il lessico del "me contro te", magistratura, forze di polizia, avvocatura e garanti si sono ritrovati uniti da un'unica responsabilità condivisa. Come ha sottolineato la Garante, non si lavora l'uno contro l'altro, ma insieme per garantire i diritti di ogni persona e costruire una giustizia autentica.

Sicurpena 2030: un'analisi scientifica per risposte concrete

L'iniziativa Sicurpena 2030 non nasce da un approccio astratto o da passeggeri protagonismi istituzionali, ma da uno studio scientifico raccolto in circa 450 pagine volte a portare soluzioni concrete. Fermarsi alla sola narrazione del sovraffollamento o dei numeri non basta più se non si comprendono le disfunzioni strutturali della realtà carceraria.

L'obiettivo fondamentale è far sì che il carcere smetta di essere percepito come un ghetto marginale o una realtà separata da cui spaventarsi, per diventare a tutti gli effetti parte integrante della società. Umanizzare il carcere significa anche abbattere le barriere culturali ed emotive che isolano chi vive dentro e chi sta fuori. Una pena più umana è infatti anche una pena più sicura e garantista per la collettività.

Guardare all'uomo dietro le sbarre e sostenere chi vi lavora

Il percorso di sensibilizzazione mette al centro il valore inviolabile della persona. Dietro ogni errore o percorso giudiziario c'è sempre un essere umano — un padre, una madre, un figlio o un fratello — che vive la fragilità strutturale della reclusione e che non deve essere condannato una seconda volta dall'inumanità delle condizioni di vita.

Allo stesso tempo, Sicurpena 2030 riconosce la necessità di tutelare e supportare chi quotidianamente opera all'interno degli istituti, come la Polizia Penitenziaria e il personale amministrativo, i quali affrontano carenze d'organico e fatiche strutturali importanti. Gli stessi detenuti spesso dimostrano una spiccata sensibilità nel comprendere gli sforzi quotidiani compiuti dagli agenti. Garantire sicurezza e diritti significa proteggere simultaneamente sia chi è privato della libertà sia chi ha il compito istituzionale di custodirla.

Rieducazione, lavoro e futuro della Calabria: la lezione di legalità

A oltre cinquant'anni dalla riforma penitenziaria, considerare la sicurezza del carcere scissa dalla sicurezza della società civile rappresenta un fallimento sistemico. Se lo Stato non assicura opportunità concrete di formazione, lavoro e reinserimento sociale, la pena perde la sua funzione costituzionale. Una seconda possibilità è il vero parametro di credibilità di uno Stato democratico.

Ogni persona che esce dal carcere realmente reinserita rappresenta una vittoria collettiva: significa sottrarre forza alla criminalità organizzata e restituire speranza alla crescita dei giovani e dei bambini in Calabria. Richiamando il messaggio civile di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, la Garante ha riaffermato l'importanza di fare cultura della legalità fin dalla prima infanzia, senza paura, creando sinergie stabili tra tutte le istituzioni per un futuro più giusto ed equo.