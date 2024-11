Rinvenuti all’interno di un camion 43 chili di sostanze stupefacenti. Il mezzo è stato fermato dalla guardia di finanza nel porto di Villa San Giovanni per un ordinario controllo, mentre era in procinto di imbarcarsi su un traghetto diretto in Sicilia. I due autotrasportatori, un 52enne e un 28enne del foggiano, padre e figlio, sono stati arrestati per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’ispezione, sono stati rinvenuti 10 panetti di cocaina e 310 di hashish, per un peso, rispettivamente, di 12 e 31 chilogrammi. Il carico illecito e il veicolo sono stati sottoposti a sequestro probatorio.