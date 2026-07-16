Il giornalismo d’inchiesta trova la sua massima espressione quando cessa di essere semplice cronaca e si trasforma in uno strumento di civiltà, capace di dare voce a chi è stato progressivamente reso invisibile dalla burocrazia e dalle carenze del sistema assistenziale. È questo lo spirito con cui la redazione di LaC News24 ha voluto accendere, in esclusiva assoluta, un faro sulla drammatica vicenda del giovane affetto dalla sindrome di Duchenne, una forma estremamente severa e degenerativa di distrofia muscolare.

Oggi, quella che era nata come una denuncia della nostra testata compie un passo in avanti fondamentale nel dibattito pubblico. Il Fatto Quotidiano ha infatti deciso di riprendere e approfondire l’inchiesta dedicando ampio spazio a una situazione che non può più essere derubricata a “caso isolato”, ma che rappresenta l’emblema di un welfare spesso troppo distante dai bisogni reali dei cittadini più fragili.

La convergenza di due testate su questa vicenda non è solo un attestato di validità del lavoro giornalistico svolto sul campo, ma risponde a un’esigenza sociale non più rimandabile. Quando si parla di patologie complesse come la distrofia di Duchenne, il tempo non è una variabile indipendente. Ogni giorno di ritardo nell’erogazione dell’assistenza specialistica, ogni intoppo burocratico nel riconoscimento dei diritti fondamentali o nell’accesso alle terapie e ai supporti quotidiani, si traduce in un danno irreversibile per la qualità della vita del paziente e in un carico insostenibile per il nucleo familiare che lo assiste.

Dietro ai freddi tecnicismi amministrativi e ai bilanci sanitari ci sono vite umane, sogni interrotti e famiglie che si trovano a combattere una doppia battaglia: quella quotidiana contro la progressione della malattia e quella, altrettanto logorante, contro l’indifferenza delle istituzioni. Portare alla luce queste storie significa costringere chi di dovere a guardare oltre le carte d’ufficio e ad assumersi le proprie responsabilità.

La scelta del Fatto Quotidiano di sposare questa causa e dare ulteriore risonanza alla nostra inchiesta dimostra che, su temi di questa portata, l’informazione ha il dovere di fare rete. Più le voci si moltiplicano, più diventa difficile per i decisori politici e sanitari voltarsi dall’altra parte.

Come redazione di LaC News24, accogliamo con profondo rispetto la collaborazione ideale dei colleghi e ribadiamo il nostro impegno solenne nei confronti del ragazzo e della sua famiglia: questa testata continuerà a vigilare, a produrre approfondimenti e a incalzare le autorità competenti. I riflettori non si spegneranno finché alle parole e alla solidarietà non seguiranno atti concreti, tutele garantite e risposte definitive.