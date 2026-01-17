Social
sabato17 gennaio2026
sabato17 gennaio2026
Temi del giorno
Raffaele Florio
Raffaele Florio
Opinioni

La politica trasformata in spettacolo permanente: quando governare diventa un dettaglio e apparire una necessità

16 gennaio 2026
Ore 16:24
La politica trasformata in spettacolo permanente: quando governare diventa un dettaglio e apparire una necessità\n