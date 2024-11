Controlli serrati dei carabinieri forestali di Rossano

I carabinieri forestali della stazione di Rossano, in seguito ad una attività di verifica nei boschi del comune di Caloveto, in località Liboia, hanno denunciato all’autorità giudiziaria tre persone, due titolari di ditte boschive ed un esecutore di lavori, per estirpazione senza le dovute autorizzazioni e deturpamento e distruzione di bellezze naturali. Oltre al deferimento sono state elevate sanzioni amministrative per 20.000 euro.

Scoperti tagli indiscriminati nelle foreste rossanesi

Inoltre, nell’ambito di un altro intervento, è stata posta sotto sequestro una vasta area boschiva di circa 46 ettari, in località Finaita-Comunello-Torno di Longobucco , di proprietà comunale. Nell’area sono state rinvenute circa mille ceppaie di essenze quercine provenienti da tagli furtivi indiscriminati che hanno determinato un consistente danno di rilevanza paesaggistica, ambientale, naturalistica con forte ripercussione sull’ecosistema e la biodiversità in una zona, denominata “Foreste Rossanesi”, dichiarata Sito di Interesse Comunitario.