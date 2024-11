«Abbiamo pensato di metterci al servizio dei nostri pazienti confezionando un disinfettante che fosse fatto ad arte nel nostro laboratorio secondo le regole dell'Organizzazione mondiale della sanità. È un disinfettante elaborato per non essere venduto ma per essere donato ai cittadini». Nel laboratorio galenico della farmacia Corrado a Soveria Simeri, piccolo paesino dell’entroterra catanzarese, da fine febbraio viene prodotta e distribuita gratuitamente una soluzione estremamente utile in caso di assenza di acqua e sapone per eliminare i virus e germi dalle mani. Succede anche questo nell’era del coronavirus.

Salute e solidarietà

Una risposta concreta alla psicosi da covid-19 ma anche alla penuria di disinfettante negli esercizi commerciali, spiega la farmacista Maria Rita Albanese: «Da fine febbraio fino ad oggi ne abbiamo distribuito 20 litri e ne abbiamo regalato 3 litri alle scuole del paese. Contiene alcol, acqua ossigenata e glicerina». La farmacia del borgo catanzarese inoltre già da metà febbraio porta avanti delle iniziative di prevenzione e divulgazione non solo per gli adulti ma anche per i bambini. «Cerchiamo di stare accanto ai nostri pazienti perché ci rendiamo conto che stiamo vivendo un’emergenza mai vissuta prima».

“Andrà tutto bene”

Un gesto semplice ma di grande generosità che nesce dall’esigenza di prendersi cura dei cittadini dell’intero comprensorio confermando anche in un momento storico così delicato come quello che stiamo vivendo, il ruolo delle farmacia come presidio chiave dell’assistenza sanitaria di prossimità. «In questo caso – conclude la farmacista - è bene non farsi prendere dal panico. Se restiamo uniti e siamo tutti responsabili andrà tutto bene».