Il questore di Crotone Panvino ha emesso undici provvedimenti di Daspo a carico di otto tifosi calabresi e tre siciliani, in relazione all'incontro di calcio di Lega Pro Crotone-Messina disputata il 14 settembre 2024 nello stadio E. Scida, «durante il quale – si legge in una nota dcella Questura –, all’interno delle rispettive curve, si sono resi protagonisti, a vario titolo, dell'accensione e del lancio di fumogeni e di altri episodi di intemperanza e violenza verbale che hanno rappresentato un pregiudizio per l’ordine e la sicurezza pubblica».

I tifosi sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Crotone dalla Digos che ha avviato le indagini e anche grazie alle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza dello stadio, elaborate e comparate dalla Polizia Scientifica, ha ricostruito le condotte e individuato i presunti responsabili, consentendo successivamente al personale dalla Divisione Polizia Anticrimine di attivare la relativa istruttoria per la predisposizione della misura.

La durata dei provvedimenti di Daspo è stata disposta per un periodo compreso da uno a cinque anni, alcuni dei quali con la prescrizione dell’obbligo di presentazione presso la Questura durante lo svolgimento delle competizioni sportive.