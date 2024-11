Si intensificano le ricerche dell’uomo originario di Biella disperso da ieri dalla spiaggia di Simeri Crichi

È stato richiesto l’intervento del nucleo elicotteri dei Vigili del fuoco al fine di intensificare le ricerche del settantenne, Davide Torta, scomparso dalle 14 di ieri dalla spiaggia di Simeri Crichi nel Catanzarese. L’uomo, residente a Biella, si trovava in vacanza con la moglie quando è improvvisamente scomparso.

L’ultimo avvistamento dell’uomo risale alle 14 di ieri e da allora vanno avanti le ricerche eseguite congiuntamente dalla compagnia dei carabinieri di Sellia Marina, dal comando provinciale dei vigili del fuoco e dalla capitaneria di porto. Oltre che per terra e per mare, adesso le ricerche proseguiranno a partire da domattina anche per via area grazie all’arrivo degli elicotteri che sorvoleranno l’intera area di Simeri Crichi. Con il trascorrere delle ore si fa sempre più concreto il timore che l’uomo possa essere annegato nelle acque del mar Ionio.

Luana Costa