Il giudizio sulle presunte responsabilità per il dissesto finanziario del Comune di Cosenza torna davanti alla Corte dei conti mercoledì 11 novembre, alle ore 12. Il giudice monocratico Guido Tarantelli ha fissato l’udienza camerale per discutere il procedimento nei confronti di Mario Occhiuto e altri diciassette amministratori e revisori dei conti.

La ripresa è stata disposta con il decreto numero 262/2026, firmato il 15 giugno, dopo la sospensione del giudizio e il passaggio davanti alla Corte costituzionale. La Procura regionale chiede l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 248, commi 5 e 5-bis, del Testo unico degli enti locali, sostenendo che i convenuti abbiano contribuito al dissesto con condotte gravemente colpose.

La ripresa dopo il passaggio alla Corte costituzionale

Il ricorso della Procura regionale era stato depositato il 9 ottobre 2024. Con l’ordinanza numero 22, pubblicata l’8 marzo 2025, la Sezione giurisdizionale calabrese aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale sull’articolo 248, comma 5, del Tuel, sospendendo il procedimento in attesa della Consulta.

Il nuovo decreto richiama la sentenza della Corte costituzionale numero 84/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2026, come il provvedimento che ha fatto venir meno la causa della sospensione. La Procura regionale ha quindi depositato l’atto di riassunzione l’11 giugno, chiedendo la prosecuzione del giudizio.

Da qui la fissazione dell’udienza dell’11 novembre.

La questione sulla durata delle sanzioni

Il rinvio alla Consulta riguardava la previsione di una sanzione interdittiva della durata fissa di dieci anni per gli amministratori.

La questione sollevata nel giudizio contabile investiva la possibilità di graduare la misura in relazione alla gravità dei fatti e al diverso grado di responsabilità, distinguendo tra colpa grave e dolo. Era stata inoltre prospettata una disparità di trattamento rispetto ai revisori dei conti, per i quali la disciplina richiamata consentiva di modulare l’interdizione entro un massimo di dieci anni.

Le difese avevano contestato anche il merito della domanda della Procura, sostenendo l’assenza dei presupposti per attribuire responsabilità ai propri assistiti.

Dal piano di riequilibrio alla dichiarazione di dissesto

Alla base dell’azione della Procura regionale ci sono gli accertamenti sul mancato rispetto degli obiettivi del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune.

Il piano era stato approvato dal Consiglio comunale il 9 febbraio 2013 e riformulato l’11 luglio dello stesso anno. Nel 2019 la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti aveva accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi attraverso la deliberazione numero 106.

La decisione era stata confermata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con l’accertamento dell’obbligo per l’ente di dichiarare il dissesto. Il Consiglio comunale vi aveva provveduto con la deliberazione numero 51 dell’11 novembre 2019.

La nuova udienza cade dunque a sette anni esatti dalla dichiarazione di dissesto.

Dissesto Cosenza, le richieste economiche

Le richieste economiche avanzate dalla Procura regionale variano in base alla carica ricoperta e alla durata dell’incarico. Per Mario Occhiuto è stata chiesta una sanzione di 138.796 euro, mentre per Luciano Vigna l’importo indicato è di 89.188 euro. Seguono Francesca Loredana Pastore con 63.371 euro, Rosaria Succurro e Carmine Vizza con 62.560 euro ciascuno e Francesco De Cicco con 54.115 euro.

Per Matilde Spadafora la richiesta è di 39.500 euro, per Michelangelo Spataro di 34.632 euro. Ammontano invece a 31.780 euro ciascuna le sanzioni richieste per Giovanni Filice e Nicola Francesco Barone, mentre per Salvatore Bianco, Teresa Stumpo, Francesco Segreti e Santo Torromino la somma è di 21.180 euro a testa. Per Francesco Caruso sono stati chiesti 19.750 euro, per Carmine Manna 16.562 euro, per Davide Bruno 8.281 euro e per Massimo Bozzo 1.920 euro.