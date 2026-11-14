Una fattura che risulta pagata tre volte, soldi pubblici trasferiti su conti correnti esteri, mandati intestati all'Agenzia delle Entrate che nelle quietanze di pagamento riportano però un beneficiario diverso. E poi prospetti contabili nei quali mancano decine di operazioni, altri nei quali un'opera viene contata due volte e perfino somme che continuano a figurare tra quelle da incassare, sebbene i movimenti contabili facciano pensare che siano già entrate nelle casse comunali. Benvenuti nel labirinto dei conti del Comune di Soriano Calabro, dove il dissesto finanziario dichiarato dalla commissione straordinaria ha portato alla luce una serie di anomalie che non potranno restare nella fredda contabilità di un verbale, ma avranno bisogno di spiegazioni, magari davanti ai giudici della Corte dei Conti.

Anomalie contabili che non sono automaticamente illeciti. Per questo sarà necessario fare luce su stranezze che, lasciate senza spiegazione, rischiano di alimentare un vespaio di dubbi e illazioni.

La relazione del responsabile dell'Area finanziaria, datata 30 ottobre e allegata alla delibera di dissesto, appare puntigliosa. I documenti evidenziano circostanze da verificare, non responsabilità accertate. Ed è di quelle circostanze che parliamo.

Ma prima un breve riassunto delle puntate precedenti. Alla guida del Comune di Soriano c'era il sindaco Antonino Vittorio De Nardo, eletto nelle consultazioni dell'8 e 9 giugno 2024. Il 28 aprile 2026 il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. Il provvedimento è stato formalizzato con decreto del presidente della Repubblica del 29 aprile. Il giorno successivo si è insediata la commissione straordinaria, che l’altro giorno ha dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente.

La fattura con tre pagamenti e gli strani mandati della biblioteca

Torniamo ai mandati di pagamento. Il caso più singolare riguarda una fattura identificata con il numero FPA 6/24, emessa il 14 giugno 2024. Secondo la ricognizione effettuata sul software gestionale contabile del Comune, il documento risulta collegato a tre distinti mandati di pagamento.

Il primo, numero 1055 del 25 luglio 2024, è di 8mila euro, accreditati su un Iban estero. Il secondo, numero 1057 dello stesso anno, è ancora di 8mila euro, questa volta su un conto italiano. Il terzo arriva nel settembre 2025, oltre un anno dopo l'emissione della fattura: altri 11.167,09 euro trasferiti su un Iban estero. Totale: 27.167,09 euro riconducibili a un'unica fattura.

Stessa fattura, pagamenti diversi

C'è poi un'altra particolarità, tutta da chiarire. I tre pagamenti riferiti alla medesima fattura sono stati registrati su due capitoli di bilancio differenti: i primi due, da 8mila euro ciascuno, su quello destinato agli investimenti nei Comuni sciolti per mafia; il terzo, da 11.167,09 euro, su quello relativo all'intervento di messa in sicurezza dell'area urbana di Olivarella, gravata da dissesti idrogeologici. In altre parole, lo stesso documento contabile risulta collegato a pagamenti imputati a due diverse destinazioni di spesa.

Ma le sorprese non finiscono qui. Nella stessa ricognizione compaiono due mandati relativi alla biblioteca regionale, uno del 2 aprile 2025 e l'altro del 6 aprile successivo. Importi rispettivamente di 5.000 e 9.756,57 euro.

Entrambi risultano intestati all'Agenzia delle Entrate nel gestionale comunale. Eppure, secondo quanto scrive il responsabile finanziario, le quietanze attestano il pagamento a un beneficiario diverso, il cui nominativo è oscurato negli atti pubblicati, su un conto corrente estero.

Potrebbero esserci ragioni amministrative o contabili da verificare, ma il dato da chiarire rimane: perché il destinatario indicato nel mandato non coincide con quello che risulta aver ricevuto il denaro?

Le cose da spiegare

Nel complesso, la ricognizione delle opere pubbliche individua 13 mandati per 234.989,77 euro accreditati su Iban esteri tra il marzo 2024 e il settembre 2025. Tra questi figurano un pagamento di 70.920,38 euro per l'estensione della videosorveglianza e altri legati agli investimenti destinati ai Comuni sciolti per mafia, alla biblioteca e all'intervento di Olivarella.

Il pagamento su Iban esteri è una circostanza da chiarire, non necessariamente un'anomalia in sé. Basti pensare, ad esempio, ai tanti utenti italiani di un notissimo gruppo bancario di origine britannica con licenza bancaria europea in Lituania, che per anni ha fornito ai clienti italiani Iban lituani, avviando solo recentemente la migrazione verso quelli italiani. È un esempio di come un conto estero possa essere del tutto legittimo, senza alcun collegamento accertato con i pagamenti di Soriano.

La relazione richiama inoltre una precedente analisi tecnica del 24 settembre 2026 che aveva individuato, sull'insieme dei flussi esaminati, 109 mandati verso Iban esteri per complessivi 1.741.036,19 euro. I 13 pagamenti relativi alle opere pubbliche rappresentano dunque un sottoinsieme di una ricognizione più ampia, il cui documento integrale non figura tra gli allegati pubblicati.

Groviglio contabile

A rendere ancora più accidentata la ricostruzione è la qualità dei prospetti utilizzati per rendicontare gli interventi. Il confronto con il gestionale contabile ha prodotto 143 rilievi. Nel file di rendicontazione mancavano 33 mandati per 302.960,86 euro, compresi pagamenti per 166.372,59 euro relativi alla scuola media e 87.121,89 euro alla scuola materna. Non necessariamente soldi scomparsi, dunque, ma operazioni presenti nel sistema contabile e assenti dal prospetto utilizzato per la rendicontazione.

E non basta. Nelle schede sono stati inoltre individuati nove accertamenti o impegni con numeri o importi errati, tre righe incomplete e 80 posizioni contabili non aggiornate, nelle quali le somme indicate come ancora da incassare o da pagare non tenevano conto delle operazioni registrate successivamente. In sostanza, i prospetti utilizzati per la rendicontazione delle opere pubbliche non sempre restituivano una fotografia aggiornata dei conti comunali.

In una situazione del genere, persino stabilire con certezza quanto sia stato incassato, pagato o rimanga effettivamente disponibile per una singola opera richiede un complesso lavoro di ricostruzione.

Il richiamo alla Corte dei Conti

Le conseguenze potrebbero non limitarsi alla correzione dei registri. Nel cronoprogramma allegato alla relazione si propone infatti la sospensione cautelativa dei pagamenti ai beneficiari con accrediti su Iban esteri, fino alla verifica delle coordinate bancarie e delle eventuali cessioni di credito. Si prevede inoltre, all'esito degli accertamenti, di integrare la documentazione destinata alla Procura regionale della Corte dei conti con i tredici mandati relativi alle opere pubbliche e con il caso della fattura apparentemente pagata più volte.

Il tutto mentre il Comune fa i conti con un disavanzo accertato di 5.202.069,49 euro e una massa passiva prudenziale stimata in 6.836.466,49 euro. Numeri che hanno reso impraticabile il risanamento attraverso un piano pluriennale e portato alla dichiarazione di dissesto.