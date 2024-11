Scuola chiusa per le operazioni di sanificazione a Villapiana per un docente positivo al Covid: 8 gli alunni sottoposti a tampone in attesa degli esiti. Le attività di sanificazione sono state affettuate nei giorni scorsi e questa mattina sono riprese le lezioni alla scuola media dello scalo e del centro storico.



Tuttavia, la Sibaritide regge all’urto della nuova scalata di contagi: su circa 200mila abitanti tra Covid in quarantena domiciliare e ricoverati a Cosenza si va appena oltre le 32 persone. I segnali che giungono dai dati nazionale e regionale tengono comunque alta l’attenzione e la tensione in materia preventiva. A Corigliano Rossano i casi attivi sono 13, ben 84 i guariti.



Spuntano tra i contagiati anche una suora e un infermiere operante nello stabilimento di Corigliano.