LIl Comune di Maida ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino nel giorno dei funerali della piccola Aurora, la bimba di due anni deceduta ieri all'ospedale di Cosenza a seguito di un arresto cardiaco.

La piccola, a causa del malore, è stata dapprima trasportata in elisoccorso al Pronto soccorso di Lamezia Terme e successivamente trasferita nel reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale Annunziata di Cosenza. Tuttavia, nonostante i tentativi dei medici, per la bambina non c'è stato nulla da fare e il decesso è stato dichiarato nella giornata di ieri.

Nel frattempo, la notizia ha profondamente sconvolto la comunità di Maida. Il sindaco Salvatore Paone ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino con un messaggio pubblicato sui social.

«La piccola Aurora, di neanche due anni, non è più tra noi – ha scritto il primo cittadino –. La devastante notizia di oggi lascia un'intera comunità senza parole. Sentite condoglianze ai genitori della piccola, Pierluigi e Maria Teresa, ai nonni e a tutti i familiari.

Una principessa dolcissima, una luce immensa che da oggi non illumina più con il suo sorriso la nostra comunità e alla cui scomparsa nessuno di noi sa dare una spiegazione. Tutto questo non ha senso.

Un mese tra i più difficili per Maida: prima Gabriel, ora Aurora.

L'intera comunità, in silenzio, si stringe attorno all'immenso dolore dei genitori e di tutti i familiari.»