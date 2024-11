Il parroco di Belcastro (dal 2007 al 2010) è accusato pedofilia: una quindicina i minorenni di cui avrebbe abusato

Il giudice per le udienze preliminari di Catanzaro, Ilaria Tarantino, ha rinviato a giudizio Don Roberto Matro, parroco di Belcastro dal 2007 al 2010. Il parroco è accusato di pedofilia. Avrebbe compiuto abusi sessuali su circa 15 minorenni. Le indagini scattarono a seguito della denuncia da parte dei genitori di una delle presunte vittime, segnalazioni a cui a stretto giro di posta se ne aggiunsero altre.



Il processo prenderà il via il 10 aprile davanti al Tribunale collegiale. La Curia arcivescovile di Crotone è citata come responsabile civile, e in caso di condanna sarà tenuta a risarcire i danni alle vittime. Oggi il parroco si troverebbe in una struttura ecclesiastica nella capitale.